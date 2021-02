Escombros de motor de avión en vuelo caen sobre Denver

Una masa de escombros cayó del cielo el sábado (20.02.2021) sobre la ciudad estadounidense de Denver, Colorado, cuando un avión que sufría una falla en el motor se vio obligado a regresar al aeropuerto de la ciudad, dijeron las autoridades.

La nave, un Boeing 777-200 operado por United Airlines en la que viajaban 231 y diez tripulantes, retornó al aeropuerto internacional de Denver y aterrizó de “forma segura, después de experimentar una falla en su motor derecho poco después de despegar”, indicó en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

Entre las imágenes publicadas en las redes sociales figura una foto de una gran pieza circular del avión en un patio en Broomfield, Colorado, un suburbio de Denver.

Kirby Klements, en cuyo césped aterrizó la gran pieza circular, dijo a CNN que “fue un poco abrumador”.

“Aterrizó en la parte superior de mi camioneta”, dijo, informando que otra gran pieza había hecho un hoyo en el techo de la casa de un vecino.

La FAA dijo que estaba “al tanto de informes de escombros en las cercanías de la trayectoria de vuelo del avión”. El aparato realizaba el vuelo número 328 entre Denver y Honolulu, Hawai.

United Airlines tuiteó que “no se reportaron heridos a bordo”.

Flight UA328 from Denver to Honolulu experienced an engine failure shortly after departure, returned safely to Denver and was met by emergency crews as a precaution. There are no reported injuries onboard. We are in contact with the FAA, NTSB and local law enforcement.

— United Airlines (@united) February 20, 2021