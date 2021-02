Vadhir Derbez sufre accidente y muestra su desfigurado rostro

Vadhir Derbez es el famoso hijo de Eugenio Derbez que ha destacado en el mundo de la actuación como en el de la música.

El joven sobresale porque siempre luce impecable e impone moda por sus espectaculares atuendos.

Sin embargo, en esta ocasión, el joven sufrió un tremendo accidente mientras disfrutaba de un día de esquí sobre nieve.

El mexicano se golpeó severamente el rostro durante una de las bajadas que realizaba.

Hay que destacar que la famosa familia Derbez se tomó un día libre y se escapó a las montañas para disfrutar de la nieve.

Desafortunadamente Vadhir fue quien sufrió el percance cuando surcaba la nieve en Estados Unidos.

Fue por medio de sus historias de Instagram que reveló más detalles a sus fanáticos del incidente.

El actor detalló que la tremenda caída le ocasionó varias lesiones en parte de la frente y la nariz.

Vadhir Derbez se recupera…

En las imágenes se puede ver al joven de tan solo 30 años con el rostro golpeado, todo mientras explica que estaba esquiando en una zona difícil.

En cierto momento, el cantante perdió el equilibrio, lo que se tradujo en un gran tropezón.

“Se me cruzó el esquí, la cosa más estúpida, y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”, narró el intérprete.

Cabe resaltar que Vhadir se encontraba en compañía de su hermana mayor, Aislinn Derbez.

Recordemos que fue hace tan solo unas semanas atrás cuando se confirmó la segunda temporada del reality show “De viaje con los Derbez”.

Sin embargo, en esta ocasión habrán dos grandes ausentes, Mauricio Ochmann, expareja de Aislinn y su pequeña hija.

Hasta el momento no se han revelado detalles de lo que se podrá ver en el programa que se transmite por Amazon Prime.

Habrá que esperar la fecha de estreno del programa producido por Eugenio Derbez.