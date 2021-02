Daft Punk, el icónico dúo de música electrónica formado en Francia en 1993, se hizo tendencia luego que anunciara su separación a través de un video titulado “Epílogo”, que se publicó en sus redes sociales.

En la grabación, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, los integrantes del proyecto, se encuentran caminando en un desierto cuando de repente uno se detiene. El otro regresa con él, se miran frente a frente y el que se había detenido se quita la chamarra, se pone de espaldas y le pide a su compañero que presione un botón, que luego provoca una explosión. Un estallido con el que culminó su trayectoria musical de 28 años.

Antes del proyecto de música electrónica, Thomas y Guy-Manuel formaron parte de la banda Darlin, en la que también estaba Laurent Brancowitz.

Así lucen sin sus famosos cascos:

Su éxito

Daft Punk lanzó su primer gran éxito en 1995 llamado “Da Funk”, que les dio el pasaporte para firmar con una multinacional y el lanzamiento de su primer álbum, Homework (1997). Ese trabajo incluía “Around The World”.

Fue el primero de un conjunto de producciones audiovisuales llamadas D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes (1999) que mostraban una visión artística que trascendía lo musical y que pocos años después les llevó a articular las imágenes de su siguiente disco como una película de anime, Interstella 5555 – The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003). Ese álbum era Discovery (2001).

También publicaron su primer directo, Alive 1997 (2001), y su tercer disco de estudio, Human After All (2005), entre otros.

