VIDEO. Saúl “el Canelo” Álvarez vence con autoridad a Avni Yildirim

En su primera pelea de 2021, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez aplastó este sábado al turco Avni Yildirim en tres asaltos.

Con su victoria, Álvarez retuvo sus cinturones de peso supermediano, en un combate celebrado en Miami ante 15.000 espectadores.

El púgil de Guadalajara, de 30 años, controló el combate desde la primera campana y en el tercer asalto ya mandó al suelo a su rival, quien llevaba dos años sin subir a un ring.

The moment that secured the win for Canelo 💥 pic.twitter.com/mxofve7qMj

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021