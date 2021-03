Luisito Comunica causa polémica por “visitar” club nudista en El Salvador

Luisito Comunica protagoniza una nueva polémica en redes sociales, ahora es criticado por visitar un club nudista.

A través de sus historias de Instagram, el famoso youtuber presumió que sus amigos de dicho país lo iban a llevar a un lugar para relajarse, esto luego de que viviera una escalofriante experiencia en un cementerio de El Salvador.

En los videos podemos ver al youtuber de 29 años posar a las afuera del Lips Club Bar, un table dance de El Salvador, el cual aseguró que le habían recomendado y que para él le resultaba conocido por los múltiples memes que sus fanáticos le han mandado.

Tras las críticas, Luisito Comunica aclaró que nunca entró al lugar y que sólo acudió para tomarse una foto, además de asegura que no le parece bien que existan este tipo de recintos.

“Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto… Esos lugares son pésimos y no deberían de existir”, comentó.

La aclaración del youtuber vino después de que varios de sus millones de fans lo criticaran por su acción e incluso lo tacharon de machista.

Lo toma con actitud

Tras aclarar que no había entrado a ese club, Luisito Comunica expresó lo bien que fue recibido en El Salvador.

“Fui inmortalizado en El Salvador con un mural 🇸🇻😍 ¡Estoy muy emocionado por esto! Qué loco ser una atracción turística 🤣 Gracias @tnt.es por tu talento y gracias a la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán por el detalle. Si llegan a estar por aquí, pasen a tomarse la foto”, comentó.

También le puede interesar: ►Así luce Diego Boneta en la temporada 2 de “Luis Miguel, La Serie”