¡Apoyemos a “La Llorona”! Conoce dónde ver los Critics Choice Awards 2021

Los Critics Choice Awards se otorgan anualmente para honrar a los mejores trabajos cinematográficos y televisivos. Estos premios están representados por más de 400 críticos de televisión, radio y periodistas de entretenimiento.

Esta premiación es organizada por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá y se llevarán a cabo hoy, domingo 7 de margo, a las 18 horas (Guatemala) y puede verlo en TNT.

Los nominados están liderados por Mank de Netflix, que obtuvo 12 nominaciones impresionantes, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Gary Oldman, Mejor Actriz de Reparto para Amanda Seyfried, Mejor Director para David Fincher, entre otros.

Minari le siguió de cerca con 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Steven Yeun, Mejor Actriz de Reparto para Yuh-Jung Youn, Mejor Actor/Actriz Joven para Alan Kim, Mejor Director para Lee Isaac Chung y Mejor Guión Original para Lee Isaac Chung.

En el recuento de estudios/redes, Netflix lidera las nominaciones de cine y televisión con un total de 72 posibles victorias. HBO/HBO Max transfiere sus 24 nominaciones a series y Amazon Studios amplía su total a 18 con las adiciones de películas de hoy. (Información AFP)

“La Llorona” está nominada

La película guatemalteca del cineasta chapín, Jayro Bustamante, está nominada en la categoría “Mejor Película de Habla No Inglesa”. La cinta competirá esta noche junto a Otra ronda (Dinamarca), Colectivo (Rumania), La vida por delante (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us (Dinamarca).

“La Llorona” ha acaparado la atención de miles de guatemaltecos y personas alrededor del mundo. Con muchas nominaciones y premios nacionales e internacionales, la cinta guatemalteca ha hecho historia para el país.

Es un filme que trata de una joven indígena llamada Alma (María Mercedes Coroy), que llega como empleada doméstica a la casa de un antiguo militar condenado por el genocidio de las comunidades indígenas, una sentencia que después es anulada.

Pronto en los oídos del viejo militar empiezan a resonar los ecos de las voces de los indígenas a los que masacró y un enigmático fantasma empieza a vagar por su casa exigiendo venganza, mientras en la calle una multitud le grita “asesino”.

La ya famosa película guatemalteca también estuvo nominada en los Golden Globes y los Premios Goya, y se encuentra en la preselección de los Premios Óscar, los cuales anunciarán a los nominados el próximo lunes 15 de marzo.

También le puede interesar: ►¡“La Llorona” regresa a los cines! Conozca cómo ver la película guatemalteca