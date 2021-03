Estados Unidos reconoce labor de jueza guatemalteca Erika Aifán

Estados Unidos otorgó el premio “Women of Courage 2021” a la jueza guatemalteca Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D.

Este lunes se llevó a cabo de forma virtual la ceremonia en la cual se reconoció la labor de la togada y de otras 13 mujeres “extraordinarias” de todo el mundo.

El secretario de Estado de la nación norteamericana, Antony J. Blinken, fue el anfitrión de la 15ª edición de los premios que se entregan anualmente.

En esta participó también la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, quien pronunció un discurso para reconocer los logros de estas mujeres.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

Con el galardón “Women of Courage” se ha reconocido desde 2007 a 155 mujeres de más de 75 países. Entre estas figuran cinco guatemaltecas, incluida Aifán.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Estado de EE. UU., la jueza Erika Aifán está siendo honrada con el referido premio por su lucha contra la corrupción.

Asimismo, se destacó sus esfuerzos para aumentar la transparencia y generar acciones para mejorar la independencia en el sector de la justicia.

Judge Erika Aifán of Guatemala is being honored as a #WomenofCourage for her fight against corruption, efforts to increase transparency, and actions to improve independence in the justice sector. pic.twitter.com/cVQ6P4Lnrm

— Department of State (@StateDept) March 6, 2021