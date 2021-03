“Combate a la corrupción es una prioridad del gobierno de Alejandro Giammattei”, dice secretaria de comunicación de la Presidencia

“El Gobierno de Guatemala, que valora la cooperación para el desarrollo, concede prioridad a la lucha contra la corrupción”, asegura la secretaria de comunicación social de la Presidencia, Patricia Letona.

Asimismo, se hace saber que el combate a la corrupción es un compromiso y una prioridad del gobierno del Presidente, Alejandro Giammattei.

“Y no depende de disposiciones ni condicionamientos provenientes del extranjero, sino que se hace porque es lo correcto”, se indica.

El @GuatemalaGob da a conocer que el combate a la corrupción es un compromiso y una prioridad que no depende de disposiciones ni condicionamiento del extranjero. pic.twitter.com/ejSInjWSo5

Por otra parte, se indica que, en todo caso, “el Gobierno de Guatemala se esfuerza por fortalecer las relaciones con los países amigos y los organismos multilaterales y valor la cooperación para el desarrollo que beneficia a los pueblos, en particular la que brinda Estados Unidos”.

Asimismo, Letona aseguró que el país mantiene una nutrida y cordial relación bilateral con Estados Unidos, como quedó de manifiesto en la reciente conversación telefónica entre los presidentes Giammattei y Joe Biden.

Dicho sea de paso, en esa comunicación telefónica, según un comunicado oficial de la Casa Blanca, se indicó que el presidente estadounidense expresó sus condolencias por los trece migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en el norte de México.

Ambos presidentes acordaron que sus respectivos equipos se reúnan en las próximas semanas para desarrollar un plan de acción eficaz y humano para gestionar la migración.

Finalmente, la funcionaria también expresó su agradecimiento por “el apoyo técnico y financiero de la administración estadounidense, que el año pasado hizo una donación de 801 mil 641 quetzales y está próximo a firmarse un nuevo aporte de 530 mil dólares para los próximos tres años que se destinarán a fortalecer la Comisión Presidencial Contra la Corrupción”.

“La cooperación que el Gobierno de Estados Unidos destina a Guatemala se canaliza por medio de sus distintas agencias, firmas consultoras y organismos no gubernamentales que ellos mismos (la administración de Washington) seleccionan. Ellos no entregan los recursos directamente a los gobiernos. Esto no es nuevo”, puntualizó la funcionaria pública.