El “Joker” se presenta como candidato a gobernador en Japón

Uno de los candidatos a la elección de gobernador de la prefectura de Chiba, Japón,, Yusuke Kawi de 40 años, un youtuber y empresario, decidió lanzar su plataforma de campaña de una manera muy curiosa, vestido de Joker, el famosos villano de Batman.

Bajo la promesa de hacer “una fiesta que hace de la prefectura de Chiba un país de sueños y magia”, Kawi, aparece en sus videos disfrazado de payaso, bailando y cantando con un maquillaje blanco con líneas azules en la cara, y un traje colorido rojo con un pañuelo amarillo.

“En Japón, la tasa de natalidad está disminuyendo y no hay más personas que paguen las pensiones debido al envejecimiento de la población. Puede durar unos 50 años, pero colapsará en 100 años. ¿Y Chiba? No tengo la imagen de gente en Tokio saliendo a Chiba, a excepción de Tokio Disneyland. Los ingresos fiscales de Chiba no aumentarán drásticamente a menos que toda la prefectura sea golpeada con alcanfor que le de las características de entretenimiento como Las Vegas y Macao”, dice Kawi en una entrevista con un medio japonés.