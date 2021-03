Julie Chung: “El reto de la migración requiere una respuesta regional”

La funcionaria estadounidense, Julie Chung, se refirió este miércoles a las visitas a México y Guatemala que se anunciaron de parte de delegados de EE. UU, en seguimiento al tema de la migración irregular.

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU consideró que “el reto de la migración regional requiere una respuesta regional”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, indicó que es en ese sentido que se programó que una comitiva viajara para dialogar sobre la responsabilidad conjunta de las tres naciones para resolver la migración regional.

La misión a la que se refiere Chung está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, y Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional.

Los acompaña Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Ayer, los altos funcionarios estuvieron en México. Se indicó que el objetivo de la visita era colaborar con funcionarios de ese gobierno en el desarrollo de un plan de acción eficaz y humano para gestionar la migración.

Se tenía previsto que luego viajaran a Guatemala para reunirse con funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y oenegés para abordar las causas fundamentales de esta problemática.

Sin embargo, el propio Gonzalez confirmó en horas de la mañana que el viaje previsto para este miércoles tuvo que ser suspendido debido a la actividad del volcán de Pacaya.

Foiled by Pacaya. We will be back 🇬🇹

— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) March 24, 2021