Hermano de Belinda lanza su candidatura a Diputado Federal

En las últimas horas, varios medios de comunicación revelaron que el hermano de Belinda lanzó su candidatura para ser diputado federal por la coalición “Juntos hacemos historia” en la Ciudad de México.

Ahora, la cantante confirmó la candidatura de Ignacio Peregrin con un emotivo mensaje que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!”, escribió desde sus historias.