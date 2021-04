Kenderson Navarro: “Municipal representa mi presente y mi futuro en lo futbolístico”

El guardameta nacional Kenderson Navarro se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Clausura 2021. Navarro le ganó el pulso al uruguayo Rafael García y se estableció como arquero titular de Municipal.

Navarro es el guardameta menos vencido del Clausura 2021 y este miércoles afrontará una de las pruebas más complicadas del presente torneo cuando reciban a Comunicaciones en el estadio El Trébol.

El guardameta juvenil tiene muy claras sus metas y espera que el cuadro rojo haga un buen partido y seguir aspirando a la ansiada Copa 32 que se les resistió el torneo pasado.

Navarro aspira a dar el salto al extranjero

Emisoras Unidas charló con Kenderson Navarro previo al Clásico 314 que se disputará este miércoles donde buscará mantener el cero en su arco para seguir como el guardameta menos vencido.

¿Qué se siente ser el arquero menos vencido del Clausura 2021?

Gracias a Dios me siento muy bien, poder estar compitiendo con guardametas experimentados y aún más feliz por poder ser el menos vencido, hasta el momento.

¿Qué factores han ayudado para que esté teniendo una actuación destacada con Municipal siendo el guardameta titular?

Considero que ha sido la actitud que pongo día a dia en cada entrenamiento.

¿Qué tan importante ha sido el profesor Jorge Gramajo padre y Jorge Gramajo hijo para su crecimiento en el arco?

Los preparadores de porteros son los primordiales, porque son los que nos trabajan en aspectos que cuestan y de a poco los vamos mejorando.

¿Qué consejos le dan los jugadores experimentados de Municipal para que siga creciendo?

En todo momento tengo la confianza de ellos y eso es lo que a mi me transmite más confianza y seguridad a la vez

Tres objetivos que tenga a corto, mediano y largo plazo

Salir como el menos vencido

Ganar la 32

Salir a jugar en el extranjero

¿A sus 19 años, creyó que sería el guardameta titular de Municipal por encima de un extranjero?

Nunca me imaginé eso, se que todo lleva un proceso, pero gracias a Dios todo se me está dando a mi corta edad.

¿Que representa Municipal para su vida y carrera deportiva?

Municipal representa mi presente y mi futuro en lo futbolístico.

¿Qué le dice su familia por el momento que está pasando?

Me felicitan siempre, después de cada partido. Lo que siempre me dicen es que la humildad no se debe perder por nada del mundo.

¿Cómo se dio su llegada a las fuerzas básicas de Municipal y que entrenador le dio la oportunidad de debutar en las inferiores del club?

Fue por un amigo de mi papá llamado Luis Herrera que pude ir a entrenar al club y allí comenzó toda mi carrera, profesor Ernesto Vignoli fue quien me hizo debutar en las inferiores.

Ernesto Vignoli, es director de fuerzas básicas rojas y técnico de la categoría sub 15 y sub 17.

*Con información de Christian Blanding