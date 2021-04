Julian Nagelsmann es el nuevo entrenador del Bayern Münich para la próxima temporada

El actual entrenador del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, de 33 años, será el próximo entrenador del Bayern de Münich al término de esta temporada como sustituto de un Hansi Flick que deja el cargo, anunció este martes el conjunto bávaro.

“El FC Bayern ha contratado a Julian Nagelsmann, de 33 años, como nuevo entrenador, el técnico de origen bávaro dejará el RB Leipzig para venir a Münich al inicio de la próxima temporada, el 1 de julio de 2021, y su contrato con el campeón de Alemania se extenderá cinco años, hasta el 30 de junio de 2026”, anunció el ‘Rekordmeister’ en un comunicado.

Julian #Nagelsmann to leave #RBLeipzig at the end of the 2020/21 season.

The 33-year-old will then take on a role as the new head coach of @FCBayernEN as of 1st July 2021. pic.twitter.com/SPx6wWkhGI

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 27, 2021