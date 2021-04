VIDEO. Critican la actuación del guatemalteco Mario Escobar en el partido Timbers vs América

Este miércoles se jugó el partido entre Portland Timbers y Águilas del América, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Al final de los 90 minutos se registró un empate 1-1. Roger Martínez adelantó al cuadro de Coapa al minuto 45+1 y Felipe Mora niveló las acciones al 90+7, ambas anotaciones llegaron por la vía del penal.

🪓⚽️ Goal @TimbersFC!

Mora scores from the penalty spot in the last minute of the game. | #SCCL21 pic.twitter.com/JcQ6HeQDcm

