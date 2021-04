Hombre atrincherado mata a cuatro personas en Carolina del Norte

Un hombre atrincherado en una casa mató a cuatro personas, entre ellas dos policías, y luego murió, tras un confuso incidente armado en el condado de Watauga, en Carolina del Norte, Estados Unidos, que se extendió por más de medio día.

Según se explicó en un comunicado enviado a la AFP, el episodio inició la mañana del miércoles, luego de que los dos agentes fueran enviados a una casa cerca de Boone, cuyos ocupantes no se habían presentado a trabajar y no contestaban el teléfono.

Boone Police is currently assisting the Watauga County Sherriff's Office in the Brown's Chapel Area of Watauga County with an ongoing stand-off. No additional information is available at this time.

