Chiquis Rivera luce al máximo su retaguardia posando en cuclillas

Chiquis Rivera se siente orgullosa de su cuerpo, y eso es más que evidente en sus publicaciones de Instagram.

Hace unos días, la cantante compartió una fotografía con la que hizo delirar a sus miles de fanáticos.

Y es que en la imagen, la artista aparece usando unos ceñidos joggers, en color lavanda, a juego con un top blanco y una chumpa de lona.

Dichas prendas resaltaron cada una de sus curvas. El mensaje llegó acompañada del siguiente texto: “Sexo débil cuando quiero, tú no me dices que hacer”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus admiradores, fue la pose en la que aparece la intérprete, ya que su booty en primer plano destacó en todo momento.

En días recientes, la hija de Jenni Rivera causó controversia al presumir su cintura, y dijo que ha rebajado las medidas gracias a un jugo de limón que toma por las mañanas.

Chiquis Rivera aclara…

Pero, muchos aseguraron que este cambio físico en Chiquis se debe a que se sometió o una liposucción, pues su cirujano plástico publicó una foto en la que aparecen juntos.

A través de las diferentes redes sociales, la artista aclaró cuál fue el motivo de su visita al doctor.

“No fue porque me hice una lip, no, es porque me voy hacer las bubis muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a volver poner”, enfatizó Rivera.

Además, la intérprete agregó: “Me voy arreglar un poquito las bubis, porque pues, yo quiero y ya”.

Actualmente, Chiquis supera los más de cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En su perfil, de manera constante, la artista complace a sus seguidores con fotografías en los que además de mostrar sus día a día, presume sus curvas en ardientes y atrevidos atuendos que dejan a más de alguno sin aliento.