PETA bautiza a una vaca con el nombre de Kim Kardashian

Cada vez son más los famosos que buscan una vida en equilibrio con el medio ambiente, una de ellas es Kim Kardashian.

Pese a que su vida personal está en medio de la polémica tras su divorcio con Kanye West, la socialité demostró que es feliz llevando una dieta libre de lácteos.

Tanto es su compromiso con este estilo de vida, que la organización PETA la reconoció de una singular manera.

Ahora una vaca comparte el nombre con la empresaria, pero no se trata de cualquier vaca, el animal fue rescatado y ahora tendrá una vida muy diferente a la del ganado que es utilizado para producción de leche, el cual es sometido a dolorosos procesos para la extracción y separado cruelmente de sus becerros.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), con sede en la India, dio a conocer que como parte de la celebración del Día de la Madres decidió ponerle a una vaca madre que fue rescatada el nombre de Kim por la celebridad.

She has over 215 million followers on IG and is encouraging every one of them to keep up with her plant-based diet ❤️@PetaIndia is celebrating mom @KimKardashian this #MothersDay, by naming a sweet rescued mother cow in her honor. https://t.co/ou11W0S44N pic.twitter.com/2H6M8ec8aJ

— PETA (@peta) May 9, 2021