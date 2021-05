La UEFA cambia la sede de la final de la Champions y ahora será en Oporto

La final de la UEFA Champions League entre el Manchester City y Chelsea se jugará el sábado 29 de mayo.

En un inicio estaba prevista para disputarse en Estambul, sin embargo, la UEFA ha modificado la sede y ahora será en Oporto.

En un comunicado, la instancia europea indicó que 6.000 entradas estarán a disposición de cada club para la venta a sus seguidores, precisando que el número total de espectadores autorizados en el estadio Dragao (aforo total en época normal para 50.000 personas) se comunicará más adelante.

“Los aficionados han tenido que sufrir durante más de doce meses sin la posibilidad de ver a sus equipos en el estadio. Privarles de la oportunidad de vivir la final en vivo no era una opción y estoy feliz por constatar que se ha llegado a un compromiso”, reaccionó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

