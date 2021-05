Preocupa situación de cuatro departamentos por casos de Covid-19

El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, se refirió a la situación de la pandemia del Covid-19 y dijo que se ha dado un aumento de contagios tras el Día de la Madre.

En una conferencia de prensa brindada este lunes, el funcionario explicó que la positividad con base en los casos tamizados es del 16% y que el indicador de casos positivos sigue creciendo.

En cuanto a los departamentos que más preocupan compartió que son:

El funcionario dijo que ante la intensidad del número de casos en estas localidades ha ido creciendo la ocupación hospitalaria, pero la situación es manejable.

De acuerdo con Coma, esto permitió concentrar más recursos y personal en los centros asistenciales que recibirían a personas más graves.

Otra acción que se tomó en la cartera es que se incrementó el número de camas para atención en áreas de terapia intensiva.

En ese sentido, actualmente a nivel nacional se cuenta con 561 espacios para pacientes con Covid-19 gravemente enfermos.

Coma compartió que el porcentaje ocupacional de hospitales temporales hasta el 22 de mayo se mantenía en:

Mientras que en los centros asistenciales nacionales se tienen algunos con ocupación por arriba del 100%, pero las cifras generales son:

El viceministro dijo que en las últimas dos semanas se tuvo una fuerte alza de contagios reflejada en los ingresos hospitalarios. Después, a inicios de la semana anterior se dio un pequeño declive.

Pero en la actualidad se ve un nuevo aumento en el crecimiento de número de ingresos diarios a los hospitales, que es de 90 pacientes en promedio en toda la red nacional.

Con relación a los rangos de edad de los ingresos hospitalarios, Coma detalló que se muestra que el mayor volumen es de personas por arriba de los 70 años, que por sus condiciones de salud se complican.

Pero hay otro dato de personas de entre 50 y 59 años que también están llegando a los hospitales gravemente enfermas.

“No pensemos que porque aún no tengo 60 años de edad o no tengo alguna comorbilidad no me va a pasar nada”, concluyó.