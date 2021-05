Tiroteo en San José, California, deja “múltiples” muertos y heridos

“Múltiples” muertos y heridos dejó un tiroteo perpetrado la mañana de este miércoles en la ciudad estadounidense de San José, en el estado de California, informó la policía local, que además confirmó que el atacante había sido “abatido”.

Russell Davis, ayudante del alguacil del condado de Santa Clara, dijo a los periodistas que no podía confirmar el número exacto de fatalidades, pero apuntó que el ataque dejó “múltiples víctimas”.

Por su parte, Sam Liccardo, alcalde de San José, se pronunció al respecto por medio de sus redes sociales, explicando que el tiroteo ocurrió en las instalaciones de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA), en Younger Street.

Liccardo confirmó, asimismo, que “el tirador ya no es una amenaza” y que el lugar del ataque ya ha sido evacuado. No estaba claro si el atacante era un trabajador de la instalación, pero la policía detalló que algunas de las víctimas eran empleados del lugar.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

— Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021