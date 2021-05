Thomas Tuchel tras ganar la Champions frente al City: “Estando todos unidos, todo es posible”

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, equipo que se ha proclamado campeón de la Champions League 2020-2021 al vencer 0-1 al Manchester City, ha destacado la unidad de los jugadores en todo momento.

“Sabíamos que no éramos los favoritos, pero somos un grupo muy, muy fuerte. Estando todos juntos, todo es posible”, destacó Tuchel tras el partido.

“Lo habíamos hecho dos veces (ganar al City), en el campeonato y en la copa, y lo hemos conseguido una tercera ver”, añadió.

