VIDEO. El Chelsea toca el cielo al ganar su segunda Champions League

El Chelsea de Thomas Tuchel, alcanzó la gloria este sábado, después de sorprender al Manchester City, y vencerlo 0-1 para conquistar su segunda Champions League de la historia.

Mientras que para los Citizens, dirigidos por Pep Guardiola, se consume un nuevo fracaso, puesto que su plantilla fue confeccionada la Liga de Campeones de Europa y nuevamente no han podido.

El Manchester City y Chelsea buscaron la primera anotación del encuentro desde los primeros minutos del partido, jugado en el estadio Dragao de Portugal.

Un juego ida y vuelta se pudo observar y al mismo tiempo la fortaleza física de los jugadores de ambos equipos.

Al minuto 14, el alemán Timo Werner tuvo en sus botines la posibilidad de abrir el marcador, pero no pudo rematar de manera potente.

Después del 20′, los dirigidos por Guardiola se sacudieron la presión del Chelsea y tomaron posesión del balón.

El brasileño Thiago Silva tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 37, por lesión, y en su lugar ingresó el danés Andreas Christensen.

