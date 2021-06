Aprueban uso de emergencia de la vacuna Sinovac contra el Covid-19

Por medio de un comunicado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aprobó este martes el uso de emergencia de la vacuna Sinovac contra el Covid-19, fabricada en China.

La vacuna Sinovac, que requiere de dos dosis administradas a intervalos de entre dos y cuatro semanas, es el segundo inmunizante chino aprobado por la OMS. El pasado 7 de mayo, la agencia de la ONU aprobó la vacuna Sinopharm, fabricada en Pekín.

Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS encargada del acceso a los medicamientos y a los productos sanitarios, recordó que “el mundo necesita desesperadamente numerosas vacunas anti-covid-19 para hacer frente a las enormes desigualdades en todo el planeta”.

WHO today validated the Sinovac-CoronaVac #COVID19 vaccine for emergency use, giving countries, funders, procuring agencies & communities the assurance that it meets international standards for safety, efficacy and manufacturing.

More ⬇️ https://t.co/Uy0xmGlAIT

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 1, 2021