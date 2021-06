LeBron James no sería parte de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

Los Angeles Lakers no pudieron revalidar el título de la NBA conseguido el año pasado, después de ser eliminados por los Phoenix Suns (4-2) ,en la primera ronda de los playoffs.

“Lo que más me molesta es que nunca tuvimos la oportunidad de ver a nuestro equipo al completo por lesiones, covid o alguna otra cosa”, lamentó James tras la derrota ante los Phoenix Suns (113-100).

“Nunca pudimos tomar el ritmo, nunca pudimos ver todo el potencial del que éramos capaces (…) Ahora tendré una oportunidad de descansar tres meses, de tener bien mi tobillo, que era lo único que me molestaba al final de temporada”, afirmó el alero, de 36 años.

LeBron James is eliminated in the first round for the first time in his career 😥#LeBron #LeBronJames #Lakers #NBA pic.twitter.com/qyRyjVEZIZ

