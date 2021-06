Paolo Suárez califica como “vergüenza total” la continuidad de Tapia con los cremas

Una noticia inesperada recibió la afición crema este viernes, y es que el club blanco confirmó la continuidad del director técnico argentino Mauricio Tapia, aunque muchos aseguraban que no continuaría con los cremas tras el fracaso en el último torneo.

Tapia no ha ganado ningún título al mando de Comunicaciones, además el técnico argentino perdió la final del Torneo Clausura 2021 ante Santa Lucía Cotzumalguapa (6-5 en el global).

La afición expresó su molestia y pedían la destitución del técnico argentino, sin embargo la directiva crema hizo oficial que el sudamericano seguirá al frente del club al menos para el próximo torneo.

“Comunicaciones FC informa: El director técnico Mauricio Tapia seguirá como responsable de la dirección técnica del primer equipo”, explicó el club albo a través de un comunicado.

Paolo Suárez expresa su molestia

El uruguayo Paolo Suárez, exjugador crema y parte del histórico hexacampeonato crema, expresó su molestia y afirmó que la continuidad de Mauricio Tapia es una “vergüenza total”

“Vergüenza total. ¿Qué méritos tiene este señor para seguir siendo el entrenador? No jodas Julio Gonzalez, no jodas Juancho. Ya sabemos que todo es negocio, pero disimulen un poco y no sean tan descarados”, expresó el exfutbolista crema a través de redes sociales.

La afición crema ha mostrado su descontento con la decisión de la directiva crema y muchos piden dejar de seguir las redes sociales del club albo para ejercer presión para que la directiva ceda y escuche a la afición.

Si nada extraño pasa, Mauricio Tapia continuará al frente de Comunicaciones pese al notable descontento de la afición crema en redes sociales.