Christian Eriksen se desploma en juego entre Dinamarca y Finlandia; UEFA suspende el partido

El futbolista danés Christian Eriksen, víctima de un desmayo este sábado en la Eurocopa, se desplomó en el terreno de juego en pleno partido y los médicos tuvieron que practicarle un masaje cardíaco.

Eriksen (29 años) se desplomó súbitamente en el césped justo antes del descanso, con los ojos abiertos de par en par. El partido fue interrumpido y sus compañeros le rodearon formando un círculo a su alrededor, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, mientras los servicios de emergencia trataban de reanimarle.

Minutos después la UEFA confirmó la suspensión del encuentro por emergencia médica.

“El partido de la UEFA EURO 2020 en Copenhague ha sido suspendido debido a una emergencia médica”, informó el ente rector del futbol europeo.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

La UEFA informó a través de un pequeño comunicado en su cuenta de Twitter que el futbolista fue estabilizado y fue trasladado a un centro asistencial de Copenhague para continuar con su monitoreo.

“Tras la emergencia médica que involucró al jugador danés Christian Eriksen, se ha producido una reunión de crisis con ambos equipos y árbitros y se comunicará más información a las 19:45 CET. El jugador ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado”, informó el ente.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021