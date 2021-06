“La Sirenita”, revelan primeras imágenes de Halle Bailey como Ariel

Los estudios de Disney se mantienen firmes en su misión de realizar versiones live-action para sus clásicos animados. Uno de los más esperados es “La Sirenita” y es el que más polémica ha generado.

“La Sirenita” es una producción basada en la animación clásica de 1989 que al día de hoy cuenta con millones de fans alrededor del mundo.

El rodaje de la película ya ha comenzado y por fin se tiene el primer acercamiento de Halle Bailey como la princesa Ariel.

En las imágenes se puede observar a Halle Bailey y Jonah Hauer-King en medio de un ensayo durante el rodaje en Italia. Aunque no van caracterizados como los personajes, tal parece que están practicando el momento en que Ariel salva al príncipe Eric de la tormenta y el hundimiento de su barco. Ambos actores están utilizando trajes de baño y siguen las instrucciones de su director.

Inmediatamente las imágenes se hicieron virales por las personas que están esperando con ansias está película.

“La Sirenita” está basada en el cuento de Hans Christian Andersen, sin embargo, Disney se encargó de alterar varias de sus partes con el objetivo de hacerlo más apto para toda la familia.

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL LIVE ACTION THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/VwnjxX48lI

— mermaidliveaction (@mermaidliveact1) June 10, 2021