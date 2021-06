Verstappen se lleva el Gran Premio de Francia y se consolida en el liderato

Red Bull consiguió su tercera victoria consecutiva de la temporada en un magnífico Gran Premio de Francia cortesía de Max Verstappen, quien superó a Lewis Hamilton con dos vueltas para el final para reclamar la decimotercera victoria de su carrera, y Hamilton terminó segundo como el segundo Red Bull de Sergio Pérez completó el podio.

A third straight win for @redbullracing 🏆🏆🏆

First time that's happened in the hybrid era 😮

Full details on what was an epic #FrenchGP 🇫🇷👇https://t.co/NFScFYVg8k

— Formula 1 (@F1) June 20, 2021