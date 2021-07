Huracán Elsa se fortalecer y amenaza el Caribe

El huracán Elsa, de categoría 1, se fortaleció este viernes y amenazaba las islas del Caribe, desplazándose hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

De acuerdo con un boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, el ciclón se encontraba cerca de San Vicente y las Granadinas en el Caribe oriental.

Asimismo, Elsa podría traer marejadas de hasta dos metros en la costa sur de Cuba, de hasta 1.2 metros en la costa sur de la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana, y de un metro en la costa de Jamaica.

Here are the 5pm AST Key Message for Hurricane #Elsa now located in the eastern Caribbean Sea. New hurricane watches and warnings have been issued for portions of Cuba and Jamaica.

More info: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/BtIY9YuvfP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2021