“Los youtubers de la cárcel”, Lizbeth Rodríguez crea polémica tras burlarse de YosStop y Rix

Luego de que YosStop fue arrestada el pasado martes por presunta posesión de pornografía infantil, la mayoría de sus colegas decidieron no emitir ningún comentario acerca de su situación legal. A pesar de que la familia Hoffman ha pedido respeto, Lizbeth Rodríguez se burló de los youtubers que están tras las rejas.

La expresentadora de “Exponiendo Infieles” nuevamente dio de qué hablar al hacer chistes sobre Yoseline y Rix, quienes actualmente están en la cárcel.

“Ey, que van a hacer un video muy bueno, ya lo van a sacar, ‘El tag de la cárcel’, protagonizado por Rix y YosStop”, dijo la influencer a través de sus historias en Instagram mientras se reía.

Luego de su publicación, los internautas se fueron contra ella debido a que la critican por estar utilizando un tema relevante para “colgarse” y llamar la atención, o por reírse de otros en lo que puede ser una tragedia para sus vidas.

“Lo peor burlarse de la desgracia ajena”, “Está tiene que llamar la atención de la peor manera”, “Como no es tu familia, pero luego se regresa”, “Como cuando ya no tienes fama y haces lo posible para llamar la atención, ridícula”, fueron algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.

Otros tomaron la misma actitud que la famosa presentadora e hicieron bromas con el “tag de la cárcel”.

Estoy ansiosa por el Tag de la cárcel#yosstop pic.twitter.com/HJIO34Sm4R — aura maría fuentes (@aciduladitaa) June 30, 2021

Próximo video de yosstop: “qué onda stoppers, ahora les haré el tag de la cárcel con mi nuevo roomie” 🙈🥳 pic.twitter.com/XQjBQymSuI — Daniel Esc⚡️ (@daniescobar151) June 30, 2021

YouTubers en el 2011: Tag de 69 cosas que no sabías sobre mi! 🤣😳😅💖

YouTubers en el 2021: Mi rutina en la cárcel 😱😴😭 #JusticiaParaAinara https://t.co/YMGIjH0yjt — Angel Alferez (@AngelAlferez20) June 30, 2021

Lizbeth Rodríguez no había mostrado que tuviera algún tipo de relación con la detenida, pero Yoseline hace cerca de un año subió un video a su canal de YouTube en donde criticaba la forma en que Rodríguez había conseguido fama.

Ayer el hermano de YosStop, Ryan Hoffman “Rayito”, pidió a través de su cuenta de Instagram que no presionaran a su familia para obtener declaraciones, pues estaban pasando un mal momento, además de que no podían dar información sobre la situación legal de su hermana para no entorpecer las investigaciones.

