VIDEO. ¡Fracaso! Guatemala no logra su clasificación a la Copa Oro

Guatemala y Guadalupe protagonizaron un dramático duelo en el DRV PNK Stadium en Florida donde al final de los 90 minutos el juego finalizó con 1-1 en el marcador.

El combinado nacional cayó eliminado en tanda de penales 9-10 ante Guadalupe donde Marvin Ceballos erró en dos ocasiones sus penales, a él se le sumó Gerardo Gordillo quien también falló su penal.

🇫🇷 The decisive penalty that sent Guadeloupe to the #GoldCup21 🏆Group Stage!!! 🥳 #ThisIsOurs pic.twitter.com/couu7laNei

Guatemala y Guadalupe se enfrentaron este martes por la segunda ronda preliminar para la fase de grupos de la Copa Oro, el juego se desarrolló en el DRV PNK Stadium en Florida.

Guadalupe inició mejor el juego y no se tardaron en poner por delante en el marcador, al minuto 5 se pusieron por delante por medio de Matthias Phaeton.

El cuadro sudamericano aprovechó una gran contra para poner el primer gol en el encuentro, la defensa nacional se vio totalmente superada en velocidad y eso derivó en el gol de la apertura en el marcador.

Guatemala puso el empate al minuto 17 por medio del ‘Salamá’ Martínez, sin merecerlo por funcionamiento la Azul y Blanco logró poner la paridad en el marcador.

Martínez aprovechó un grosero error del guardameta Thuram de Guadalupe para poner el empate, el delantero nacional tuvo una dosis de fortuna para que el balón ingresara al arco.

Así fue la celebración del delantero de Guastatoya, Luis Martínez, tras poner el empate en el marcador ante el combinado de Guadalupe.

Guatemala se salvó en varias ocasiones, Matthias Phaeton hacía estragos en la defensa nacional, con velocidad y potencia el delantero de Guadalupe superaba fácilmente a la defensa, afortunadamente Nicholas Hagen estaba muy atento en el arco.

El marcador finalizó con el 1-1 en la primera parte, pero Guadalupe fue mejor que el combinado nacional, Hagen fue el salvador del combinado nacional evitando irse con la desventaja al descanso.

La segunda parte inició intensa, Stheven Robles estuvo involucrado en un conato de bronca tras una falta de un defensor de Guadalupe, tanto él como el contricante fueron amonestados.

Guadalupe empezó a tener confianza nuevamente, y era Matthias Phaeton el que desequilibraba a la defensa nacional, el atacante guadalupense a base de velocidad y potencia generaba peligro.

Guatemala logró generar una de peligro con Moisés Hernández al 62′, pero Thuram evitó el gol con una gran atajada, el combinado nacional luchaba para poder anotar el segundo gol del encuentro.

🇫🇷 HUGE STOP by Yohann Thuram! Getting his finger tips to it and keeping it 1-1 #ThisIsOurs #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/o7KuvV0Al3

— Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2021