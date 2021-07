Barrondo: “Un premio se puede celebrar cuando tiene un impacto positivo en la sociedad”

Este 23 de julio se celebró el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la delegación guatemalteca contará con una numerosa cantidad de atletas que buscarán poner en alto el nombre de Guatemala en Japón.

La disciplina que más atletas aporta es marcha, con un total de ocho, donde destaca el medallista olímpico Erick Bernabé Barrondo, quien participará en la prueba de los 50 kilómetros en marcha.

En los 20 km rama femenina competirán Mirna Ortiz y Mayra Herrera y en la rama masculina lo harán José Alejandro Barrondo, José Ortiz y José Calel. Mientras que Erick y Uriel Barrondo y Luis Ángel Sánchez lo harán en los 50 km.

💙🇬🇹🙌😢 El corazón palpitando a mil por hora y las emociones a flor de piel. Guatemala desfila en la #CeremoniaDeApertura de @Tokyo2020, y la bandera azul y blanco ondea con #PasiónPorGuatemala.#NuestraMetaLosValores #JuegosOlímpicos #RetoTokyo @CDAG_Guatemala pic.twitter.com/pGqRJ7Hhul — C O G (@COGuatemalteco) July 23, 2021

Erick Barrondo palpita sus terceros Juegos Olímpicos

El marchista guatemalteco Erick Barrondo charló con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo, y dio sus impresiones previo a su participación en la prueba de 50 kilómetros el próximo 5 de agosto.

“Sin duda alguna son unas olimpiadas totalmente diferentes, no tanto en lo depotivo, sino en lo humano, aún nos estamos acomodando por lo de los vuelos, trataremos de rescatar lo que más podamos de estos juegos”, afirmó Barrondo.

#RetoTokyo Guatemala a la vista. Ondea con orgullo la bandera y se respira la emoción. Parte de la delegación que nos representa en estos Juegos sale al Estadio Olímpico para vivir una noche única. 🇬🇹✨🙌🏼💙#PasiónPorGuatemala #NuestraMetaLosValores #RetoTokyo pic.twitter.com/5kT9D879jQ — C O G (@COGuatemalteco) July 23, 2021

¿Cómo llega Erick Barrondo a estos Juegos Olímpicos?

“Al final del día, aquí en Guatemala siempre será dificil entrenar como uno quisiera, aún no se cuenta con las instalaciones con las que quisieramos contar, yo estaba entrenando en Europa, de ahí entrenamos en una caminadora, de ahí tuvimos que venir a San Cristóbal, y pues logramos enderezar la curva de entrenamientos, en una buena forma física y con un buen peso, logré superar una pequeña lesión, solamente Guatemala hizo competencia en Latinoamérica, en Europa y Asia llegan con mejor condición física, no llegamos (a los Juegos Olímpicos) como hubiéramos querido”.

¿Qué opina sobre la Selección de marcha?

“Nos quedamos a un par de puntos de llenar todas las plazas (en marcha), el crecimiento deportivo no siempre se evaluará por ganar medalla, afortunadamente en 2021 vamos 8 atletas en marcha, la marcha en Guatemala ha ido creciendo, cada vez hay más niños que quieren practicar marcha, a nosotros los juegos no nos agarran por sorpresa, tenemos una buena base que es lo que le hacen falta a otros deportes, le enseñamos a los niños los beneficios que tiene la marcha, tenemos para varias olimpiadas si nos lo proponemos”.

¿A qué aspira Guatemala en un futuro en la marcha?

“Los 50 kilómetros definitivamente desaparecerán, la última competencia será en estos Juegos Olímpicos, ahora será una distancia de 35 km y eso a nosotros nos beneficia, en París tendremos la posibilidad no de llevar 8 atletas, si no 12 porque se incorporarán las mujeres en 35 kilómetros, sé que podemos conseguir cosas grandes, a veces nos hace falta comprender los procesos deportivos, Guatemala ya es una potencia mundial (en marcha), solamente nos falta acercarnos a los puestos de honor”.

¿Ha estudiado a sus rivales?

“Hemos logrado acomodar nuestra técnica, por experiencia propia te puedo comentar que los tiempos no son tan importantes, el factor importante es el clima, afortunadamente nosotros logramos soportar bien el calor, los días que nosotros estemos en el país (Japón), serán esenciales para adaptarnos, esperamos salir el lunes y no perder los días de entreno en Tokio”.

“La mayor parte de los marchistas no ha competido y no hemos podido ver su desempeño, pero ellos a pesar de la pandemia tuvieron el privilegio de salir y entrenar, cosa que nosotros no tuvimos lastimosamente, los que ya llevamos años en esto debemos estar en las primeras posiciones y saber que hacer en esta competencia”.

¿Qué opina sobre los marchistas que viajaron a Tokio?

“Estos atletas son jóvenes, y no tienen mucha experiencia, pero sé que lo dejan todo y se atreven a dar ese paso, considero que todos van bien preparados, han estado esperando esto durante mucho tiempo, el consejo que les doy es que representen con honor a Guatemala, que no sientan presión, que sientan el cariño de la gente, en estos tiempos a través del deporte, la gente tendrá un respiro de estos 15 o 18 meses que llevamos en la pandemia”.

“El premio más grande no siempre es la medalla olímpica, es quedar en el corazón en la gente, un premio se puede celebrar cuando tiene un impacto positivo en la sociedad”.