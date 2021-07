VIDEO. Estados Unidos sufre, pero clasifica a semifinales de Copa Oro

Estados Unidos sufrió más de la cuenta, pero derrotó a Jamaica 1-0 y consumó su clasificación a las semifinales de la Copa Oro 2021.

El gol se resistió, pero finalmente apareció al minuto 83′, por medio del Matthew Hoppe, delantero del Schalke 04 de la Bundesliga 2 de Alemania. Hoppe se elevó por los aires, y con un remate de cabeza venció a Andre Blake, guardameta jamaiquino que no salió a despejar el balón.

La selección de las ‘barras y las estrellas’ se enfrentará a Catar en las semifinales del certamen el próximo jueves 29 de julio.

First international goal for @MatthewHoppe9.

Second international assist for @CristianRoldan.

We're up 1-0 late! #USAvJAM | #GoldCup21 pic.twitter.com/s3rFihwIaT

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 26, 2021