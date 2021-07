“Somos de un país pequeño pero tenemos un corazón grande”, dice Kevin Cordón

Momentos de gran emoción hizo vivir Kevin Cordón a Guatemala con su soberbio triunfo en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, ahora luchará por alcanzar las medallas.

El zacapaneco derrotó por 2-0 al surcoreano Kwanghee Heo, con parciales de 21-13 y 21-18 en el Musashino Forest Sport Plaza, para ganarse el derecho de pelear por el pase a la final.

Así, Kevin logró sobresalir como el mejor del continente al sumar su cuarta victoria en los Juegos de Tokio. Fue el único latino en avanzar a los cuartos y ahora a las semis. Y tras vivir una noche meorable, Kevin envió un lindo mensaje a Guatemala.

¿Cómo te sientes?

Estoy contento, de nuevo agradezco a los guatemaltecos el tomarse el tiempo de ver el partido. De suerte hoy no fue de madrugada en Guatemala. Quiero agradecerles de todo corazón, no solo verme si no darme todo ese apoyo extra que tanto me ayudan acá en los Juegos Olímpicos.

Sumaste una nueva victoria…

Sí, ahorita no estoy pensando con quién voy a jugar o en qué ronda estoy, no quiero desaprovechar esta oportunidad de alegría que siento, no me la creo, no me pasa nada por la mente, después seguro podré expresar mis sentimientos. Solo puedo decir que estoy muy feliz de saber que todo ha valido la pena y aunque vengamos de un país pequeño, los chapines tenemos un corazón muy grande para poder luchar.

¿Cuáles son tus sensaciones del partido?

Hubo cierta ventajas que saque en el segundo set, de ahí él encontró aciertos que hicieron que se tornara apretado el juego, pero de ahí volví a retomar lo que venía haciendo en el primer set y me arriesgué para dejarme ir con todo y terminar el juego en dos set.

Cuatro victoria al hilo

Uno sueña, pero hay que ser realistas, uno tiene dos oportunidades en la vida, primero es en la cabeza, cuando se sueña y después trabajar duro para hacerlo realidad. Ahorita estoy feliz de que todo en su momento fue un sueño y ahora lo veo convertido en una realidad.

¿A quién dedicas la victoria?

A Dios, que en 2013 me dio la oportunidad de volver a jugar bádminton, a mi familia, a mi hermano que falleció, y a toda Guatemala por el apoyo que me ha dado, no solo ahorita, sino en toda mi carrera deportiva. Para todos va esta alegría

¿Piensas en una quinta victoria?

Ahorita hay que pensar tranquilo, descansar y recuperarnos para el segundo partido. No sabemos contra quien va a ser, pero quiero disfrutar y cuando sea el momento volveré a concentrarme para seguir luchando.

