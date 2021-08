Llegó el turno de los marchistas guatemaltecos en Tokio 2020

La actividad no cesa para los atletas guatemaltecos que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio, la delegación guatemalteca aún cuenta con varios representantes y ahora es el turno de la marcha.

8 marchistas representarán a Guatemala en Tokio 2020, iniciando este jueves con la prueba de 20 kilómetros masculinos para concluir el viernes con las pruebas de 20 kilómetros femenina y los 50 kilómetros masculinos.

Al mismo tiempo, el pentaatleta Charles Fernández tendrá participación en la prueba de esgrima en pentatlón moderno, acá te presentamos los detalles de las competiciones.

Los marchistas nacionales José Barrondo, José Ortiz y José Calel iniciarán competición a las 01:30 horas de Guatemala. El trío debutará en los 20 kilómetros marcha masculinos en el Sapporo Odori Park.

En simultáneo, pero en un deporte diferente, Charles Fernández dará inicio en la Musashino Forest Sport Plaza a la ronda de clasificación de esgrima masculina de pentatlón moderno.

Horas más adelante, en la misma sede en el Sapporo Odori Park, el medallista olímpico en Londres 2012, Érick Barrondo, junto a Uriel Barrondo y Luis Ángel Sánchez competirán en los 50 kilómetros marcha a partir de las 14:30 horas de Guatemala (5:30 horas en Japón).

Después de muchas horas llegue a Tokio. Gracias a las marcas qué lucharon con migo hasta el final y que sobre todo después de #Lima2019 no me dejaron solo. #Lologramosjuntos #VivaGuate pic.twitter.com/O3SZoQtbMI

La actividad continuará entre viernes y sábado, cuando sea el turno de las marchistas guatemaltecas Mirna Ortiz y Mayra Herrera. Ambas debutarán en los 20km marcha femeninos desde las 01:30hrs de Guatemala.

A las 06:00, Luis Grijalva luchará por una medalla en la competencia final de los 5 mil metros planos en el Estadio Olímpico de Tokio.

Para finalizar, del viernes 6 al sábado 7 Charles Fernández estará completando el resto de eventos del pentatlón moderno desde las 23:30 del viernes hasta las 04:30 horas del sábado concluyendo así la participación de los atletas guatemaltecos en Tokio 2020.

Pero no se haga mi voluntad, sino la Tuya☝🏼

Not my will be done, but Yours☝🏼#allforHim pic.twitter.com/db7ogoPVyw

