Grace se convierte en huracán mientras avanza hacia las costas de México

La tormenta tropical Grace se convirtió en huracán este miércoles, mientras avanza por el Caribe hacia las costas de México, donde centros vacacionales como Cancún, la Riviera Maya y Tulum se preparaban para la llegada del ciclón, prevista para el jueves.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglos en inglés), Grace registraba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se encontraba a 105 kilómetros de Islas Caimán y a 560 kilómetros del balneario de Tulum.

“Se espera que Grace toque tierra en la península de Yucatán el jueves por la mañana, y se mueva sobre el suroeste del Golfo de México temprano el viernes”, detalló el NHC. El organismo prevé que el huracán se fortalezca aún más antes de que su centro alcance el este de México.

Grace has become a hurricane over the northwestern Caribbean Sea and is headed toward the Yucatan Peninsula. Here are the 11 am AST Key Messages. For details on Hurricane #Grace, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VrGuOEl0ki

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 18, 2021