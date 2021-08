Un apartamento, un vehículo y 50 mil dólares para primera medallista olímpica de Turkmenistán

La primera medallista de Turkmenistán en unos Juegos Olímpicos, la halterófila Polina Guryeva, recibió un apartamento, un vehículo y 50.000 dólares como recompensa por su éxito, en una ceremonia organizada este sábado en la capital del país, Ashjabat.

Guryeva, de 21 años, se colgó la medalla de plata en la prueba de 59 kilos en Tokio 2020, y es la primera deportista de su país que consigue una medalla olímpica. El tirador turcomano Marat Niyazov logró una plata en los Juegos de Roma en 1960, pero fue bajo la bandera de la Unión Soviética.

What a moment! What a lift! 💪🇹🇲🥈

When Polina Guryeva won Turkmenistan’s first ever Olympic medal. #StrongerTogether pic.twitter.com/q0eJrUn0f5

