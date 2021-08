Manchester United no descarta el fichaje de Cristiano Ronaldo

Parecía que estaba todo hecho dentro de la decisión de futuro de Cristiano Ronaldo. Después de que la Juventus haya confirmado que se marcha y la filtración de su acuerdo con el City, el Manchester United ha reaccionado.

Ole Gunnar Solskjaer ayer ya le avisó de que alguien que ha sido ‘Red Devil‘, no puede acabar como ‘Citizen‘. Este viernes, el técnico noruego le ha abierto la puerta a terminar en Old Trafford antes de que llegue al Etihad.

“Cristiano es una leyenda de este club, el mejor jugador de todos los tiempos si me preguntas. Tuve la suerte de jugar con él. Lo entrené cuando empecé a trabajar en los banquillos. A ver qué pasa. Siempre hemos tenido una buena comunicación. Bruno (Fernandes) ha estado hablando con él. Él sabe lo que sentimos por él. Si alguna vez se va a alejar de la Juventus, sabe que estamos aquí. Todos los que han jugado con él tienen debilidad por él”, sentenció el técnico del United.

🗣"He is the greatest player of all time."

Ole Gunnar Solskjaer speaks very highly of his former Manchester United teammate Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/TSYwfP4NbA

— Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021