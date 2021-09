Vin Diesel sorprende a sus millones de fans por su cambio físico

Una de las sagas de películas más famosas y vistas a nivel mundial es sin duda Fast and Furious. Las carreras de automóviles y los problemas que aparecen entre la mafia y la policía son la principal trama de una saga que cuenta con actores de prestigio como Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez o Jordana Brewster.

Por años, Vin Diesel es uno de esos actores cuyo físico le ha servido para conseguir un determinado tipo de papeles que han definido claramente su carrera.

Así pues, el famoso siempre ha tenido que mostrar un cuerpo musculado y ser un tipo serio para encarnar a su personaje. Pese a ello, el actor se encuentra de vacaciones y ha decidido relajarse y tomar un respiro a sus obligaciones.

Vin Diesel fue fotografiado a bordo de un yate recorriendo la costa de Italia y disfrutando de la compañía de varios famosos, que decidieron escoger Europa para viajar en verano. Lo que el famoso no se esperaba es que las fotos se viralizasen como la pólvora, debido al espectacular cambio físico que ha sufrido.

En las fotografías no hay ni rastro del hombre musculoso y con cara de pocos amigos que siempre ha caracterizado a Toretto.

“Wow parece que está esperando un bebé”, “Tiene todo el derecho de engordar, toda la vida ha estado con dietas y ejercicio”, “Seguro ahora es más feliz”, “A mí me parece que sigue siendo sexy”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Vin Diesel spotted shirtless on a yacht in Italy https://t.co/RpVTyl9dL5 pic.twitter.com/HeJ2Klse6K — New York Post (@nypost) September 8, 2021

Hace algunos años, el actor también fue criticado por su sobrepeso. En ese momento comentó: “Lo de mi `panza de papá´ se convirtió en algo viral. Y pensé: ¿en serio? Me refiero a: primero, no voy a tener que ponerme delante de una cámara en un par de meses, y dos, es que en realidad soy padre. Pero no pasa nada, porque he tenido el mejor cuerpo de Nueva York durante décadas. No me quita el sueño? En la película “Find Me Guilty”, mi personaje de Jackie DiNorscio tenía problemas de obesidad y lo divertido de ese personaje fue meterme en la piel de ese tipo. Y preferiría tener el tipo de cuerpo que me permita hacer un tipo de papel como ese?”.

También le puede interesar: ►Fallece Concepción Ramírez; rostro de la moneda de Q0.25