La foto de Eiza González junto a Vin Diesel que está dando de qué hablar

Eiza González ha sabido aprovechar su camino en Hollywood convirtiéndose en una de las actrices latinas más cotizadas.

En el último año ha aparecido en grandes producciones como “Kong vs Godzilla”, Baby Driver”, por mencionar algunas.

Ahora, después del estreno mundial de “Rápido y Furioso 9”, la actriz aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje por el éxito obtenido en los primeros días en los cines.

Las palabras de felicitación fueron dirigidas para Vin Diesel, actor y productor de este proyecto, donde aprovechó para subir una foto que se volvió viral donde aparece brindando con Toretto.

En ella se ven a los dos actores en una barra, uno frente al otro brindando con un caballito.

La foto provocó infinidad de reacciones de sus miles de seguidores, tanto que 24 horas después de su publicación consiguió 4 mil me gustas.

Cheers @vindiesel on the success of the Fast movie!!! #MovieTheatresareBack ❣️ pic.twitter.com/LhWErfrINX

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021