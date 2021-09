Gaby Moreno canta en los 50 años del Kennedy Center en Washington DC.

Gaby Moreno se encuentra cosechando éxitos a nivel internacional, pues el pasado 14 de septiembre fue una de las invitadas especiales a la celebración de los 50 años del Kennedy Center en Washington DC.

El evento contó con la presencia de la Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Biden, y en donde la cantautora guatemalteca interpretó el tema “Wrong Story”, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos.

La canción fue escrita Ben Folds, y la cantó junto al tenor Tony Yazbeck, famoso actor de Broadway y nominado a los Premios Tony.

Such a great nite at the @kencen 50th anniversary concert. Thx to @tonyyazbeck & @gabymorenomusic for their awesome rendition of @benfolds “Wrong Story” song from Goldilocks & the 3 Dinosaurs! Full concert on @pbs in Oct. (also fun to see Big Pigeon again!) pic.twitter.com/qExxm7zRxU

— Mo Willems' Pigeon (@The_Pigeon) September 15, 2021