Los mejores memes que dejaron los premios Emmy 2021

La noche del domingo 19 de septiembre se llevó a cabo la premiación a los mejores contenidos de televisión y plataformas de streaming, mejor conocida como Emmy 2021.

Distinta a la del año pasado, la premiación se realizó de forma presencial, pero desde el exterior del Microsoft Theater de Los Ángeles, California, y con un número limitado de asistentes que tenían que estar vacunados y presentar una prueba PCR negativa antes del gran evento.

Elizabeth Olsen fue una de las estrellas más esperadas de la noche y la favorita para ganar en todas las categorías en las que estuvo nominada; además de la protagonista de varios memes.

Los internautas decidieron inundar internet con divertidas burlas desde que comenzó la alfombra roja, ya que ver a sus estrellas favoritas desfilar fue un deleite para las personas, pese a la pandemia por COVID-19.

Sin lugar a dudas, The Crown ha sido la serie de televisión protagonista de esta edición de los Emmy, no solo ha sido la más premiada sino también la más comentada.

Emma Corrin, la actriz nominada por su papel de Lady Di en The Crown, ha sido una de las grandes estrellas de la ceremonia por su look en la alfombra roja que muchos usuarios han comparado a un traje de natación.

Que me perdone la Emma Corrin pero no puedo no decirlo: cuando tienes alfombra roja a las 6 pero nado sincronizado a las 7 pic.twitter.com/2AdNL4XiIF

Evan Peters yelling at Kate Winslet is literally the entire world every time she graces us with her presence. #Emmys pic.twitter.com/RetNMvAFPz

— Anne Beaulac (@annebeaulac) September 20, 2021