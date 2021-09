José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz, supera grave operación

José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz, se sometió a una cirugía con “el 70% de posibilidades de salir mal”, ahora confía en volver a cantar pronto.

“Estoy aquí, sí, más para allá que para acá, pero estoy aquí”, comentó en sus redes sociales.

“Ha sido una operación larga, pero estoy bien. Acabo de ver el móvil y lo tengo petado de mensajes… Ya lo veré mañana porque ahora no sé ni lo que digo. Solo quiero decir que muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado”, agregó.

No sé cómo agradecer el interés y el cariño de absolutamente todo el mundo,en serio se siente el apoyo y me gustaría responderos a todos pero me he materialmente imposibsi

Si quiero acordarme mucho mucho de ti Sarah, por aguantar y ser más fuerte que yo, ha habido una pequeña com pic.twitter.com/lVzc2YUo7U

— José Andrëa (@j_a_uroboros) September 23, 2021