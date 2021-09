José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz, preocupa a fans por su estado de salud

José Andrëa vive estos días con mucha tensión pero ha agradecido el apoyo de sus fans, quienes se encuentran preocupados por su estado de salud. El exvocalista de Mägo de Oz se someterá a una cirugía para interceptar dos eventraciones graves en el estómago, la cual será la séptima intervención que sufre en esa zona en los últimos siete años.

El cantante comentó que su médico le informó que tiene un 70% de posibilidades de salir mal. “¿Qué significa salir mal?”, preguntó asustado. La respuesta del doctor fue clara: “Que se quede en el quirófano, lo siento”.

Por esta razón mantiene preocupados a sus fans y es que su próxima intervención es muy delicada y por ello reconoce que ya ha realizado incluso su testamento.

Su trayectoria

José Andrëa fue vocalista del exitoso grupo Mägo de Oz hasta 2011.

En el año 2013 comenzó su calvario de salud. Una pancreatitis necrosante motivó que le retiraran parte del intestino grueso, la vesícula y también tres cuartas partes de su páncreas: “Estuve ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI. Fue muy duro”, recuerda.

Precisamente por su amplio historial de operaciones la del próximo 9 de septiembre se vuelve clave: “Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro, los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano”, admite.

Además de su testamento, el cantante admite que está grabando nuevas canciones y voces por si el desenlace no es el esperado: “Antes de la intervención quería dejar algunas cosas grabadas, por si tienen que ser póstumas, que la banda haga dinero. Si la cosa sale mal, pues mira, ya se pueden vender como ‘las últimas canciones que grabó José Andrëa. Yo que sé, igual se hacen ricos”.

También admite que ha ‘mejorado’ su relación con Txus, líder de Mago de Oz: “Me llamó para preocuparse, para ver cómo estaba. Y se lo agradezco, pero tampoco es que hayamos hecho las paces”.

En cuanto a su vida personal, José Andrëa admite estar pasando todo el tiempo que puede con sus dos hijos, de 26 y 12 años respectivamente, con su pareja y con su madre: “He llorado estos días, sí, pero me repongo, cojo humor, positivismo y para adelante. Si yo me vengo abajo toda mi familia se hunde. No me lo puedo permitir, por mi familia, por mis amigos y por la banda”.

