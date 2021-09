Tono Beltranena de Magneto se despide de su hermano con emotivo mensaje

Tono Beltranena, integrante de la famosa agrupación Magneto y prometido de la artista Regina Murguía de JNS, sufrió la pérdida de su hermano también guatemalteco.

El chapín expresó su sentir a través de sus redes sociales. Además compartió una fotografía junto a su hermano, Manuel Eduardo Beltranena, quien falleció trágicamente el fin de semana.

“Buscando conversaciones con mi hermano me mandó una frase que decía: ‘cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia mas sabio’. La vida nos enseña de las formas más extrañas, estamos en un mundo de limites y nos pone pruebas para tomar decisiones que nos den balance, si no aprendemos se repetirán como un mal sueño, hay que dejar que las cosas fluyan o la vida nos romperá. Tu partida me deja un dolor que ruego a la vida se vuelva fortaleza. ¡Te voy extrañar toda la vida!”, escribió el artista junto a una fotografía donde los dos sonríen.

“Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño hacia mi y a la familia, ¡nunca lo voy a olvidar!”, agregó.

Muchos famosos lamentaron lo sucedido y expresaron su cariño al integrante de Magneto.

Lo sucedido

El domingo 19 de septiembre las autoridades informaron que recibieron una llamada que alertaba acerca de un disparo ocurrido en el interior de un apartamento en un edificio de la zona 14, Guatemala.

Al llegar a la escena los agentes y Bomberos Municipales encontraron a un hombre sin vida. La víctima fue identificada como Manuel Eduardo Beltranena Guerra, hermano del cantante. Por el momento, el caso se encuentra en investigación.

#CBMinforma #IncidenteArmado #Preliminar 4ta avenida y 23 calle Zona 14@bomberosmuni localizamos una persona fallecida con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. pic.twitter.com/gLa4HvxCu0 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 20, 2021

