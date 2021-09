Con polémica foto, Esme “La Chapina” pide que le hagan nuevos memes

Esme “La Chapina” subió una fotografía a su cuenta de Instagram para decir que extraña los memes de sus seguidores.

La joven guatemalteca que se cataloga como youtuber se fotografió en la autopista Palín-Escuintla con el siguiente mensaje: “Ya extraño los memes 🤣”. Con esa imagen insinuó a sus seguidores a hacerles nuevos memes o fue lo que algunos le entendieron.

Esa imagen le valió para que sus detractores la llenaran de mensajes negativos. Sin embargo, sus fieles seguidores salieron en su defensa.

La publicación de Esme “La Chapina” obtuvo más de 4 mil 500 corazones y 81 comentarios, entre los cuales destacan:

La guatemalteca también recibió halagos de sus seguidores:

“Tan chulis, me gusta que no te afecta nada de lo que te dicen 👏”.

Hace unas semanas, Esme “La Chapina” se hizo viral tras publicar una noticia a través de sus historias de Instagram donde contaba que estaba por enganchar un terreno para construir su casa.

Luego reveló que todos sus ahorros se van a ir en esa compra, y que no tiene “ni para una lamina” para construir y por esos acudió a sus fans.

“No sé si está en sus posibilidades de que ustedes me brinden su ayuda con algo que quieran aportarme, así sea una lamina, una pila, un baño, etc., lo que ustedes quieran aportarme me ayudaría muchísimo a mi y a mi hijo”.