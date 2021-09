Lewis Hamilton consigue su victoria 100 en la Formula 1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), poseedor del récord de victorias en Fórmula 1, elevó esa marca a la simbólica cifra de cien triunfos, tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Rusia, haciéndose de paso con el liderato del Mundial de pilotos.

El anterior líder de la clasificación del campeonato, el holandés Max Verstappen (Red Bull), quedó en segunda posición en Sochi, mientras que el tercer puesto fue para el español Carlos Sainz Jr (Ferrari).

RACE REPORT: @LewisHamilton victorious in a wet/dry thriller at Sochi, and becomes first F1 driver to win 100 races #RussianGP #F1 https://t.co/eKp5LCFJIn

— Formula 1 (@F1) September 26, 2021