VIDEO. Medias Rojas vencen a Yankees y avanzan a Serie Divisional

Con jonrones de Kyle Schwarber y el arubeño Xander Bogaerts, tres impulsadas del mexicano Alex Verdugo y pitcheo de Nathan Eovaldi, los Medias Rojas de Boston vencieron este martes 6×2 a los Yankees de Nueva York.

Con la victoria, los ‘patirrojos’ se medirán a partido el jueves con los Rays de Tampa Bay, campeones en la División Este de la Liga Americana, en la primera ronda de los playoffs (Series Divisionales).

Como ha sucedido en la historia de los comodines desde 1995 (muerte súbita), los equipos que anotan primero se han llevado el gato al agua en un 77% de las veces.

Los Medias Rojas marcaron dos carreras en el mismo primer inning por el bambinazo de Bogaerts.

Por los Yankees sacaron la pelota del parque Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton, este último en el noveno inning, pero se quedaron cortos.

Your AL Wild Card Winning Pitcher: pic.twitter.com/e48INW4QFV

El partido lo ganó el abridor Nathan Eovaldi (1-0) y el revés para el también iniciador Gerrit Cole (0-1).

Los ‘patirrojos’ abrieron al frente 2×0 en el mismo primer inning cuando luego de outs consecutivos de Schwarber y el boricua Kike Hernández, el dominicano Rafael Devers negoció boleto y el arubeño Bogaerts despachó jonrón por el jardín central.

On to Tampa Bay. pic.twitter.com/nrFX4aUTGL

En el tercero, fue otro momento de debilidad del estelar abridor Gerrit Cole, quien en esta ocasión fue castigado con bambinazo de Schwarber por el jardín derecho para aumentar la cuenta a 3×0.

Eso fue todo para Cole, sustituido por el relevista Clay Holmes, quien encontró a dos corredores en base, pero pudo detener la fuerte ofensiva.

Verdugo does it again! pic.twitter.com/4jR15IdQVa

— MLB (@MLB) October 6, 2021