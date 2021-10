Michael Caine anuncia su retiro de la actuación y explica las razones

Michael Caine ha anunciado su retiro como actor a los 88 años de edad y aunque muchos seguidores piensen que estaba delicado de salud, las razones son otras.

En el programa de radio ‘Kermode and Mayo‘, el famoso señaló que “nadie está haciendo películas que quiera hacer”.

“Ya no soy actor, soy escritor”

El actor británico que ganó gran fama por sus papeles en “Hijos de los hombres” o “El caballero oscuro” ha destacado motivos de salud y lo bien que le está yendo como escritor.

“Es gracioso que haya acabado siendo mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien… Y también escribí un libro, un par de años, que fueron publicados y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!”, comentó.

“Creo que será mi última película, sí. La verdad es que no he tenido ninguna oferta durante dos años, porque nadie ha estado haciendo películas que yo quiera hacer. Además, tengo 88 años. No abundan precisamente los guiones con protagonistas que tengan 88, ¿sabes?”, agregó.

Caine, cuya carrera inició en los años 50 del siglo pasado. Recientemente estrenó ‘Best Sellers‘, refiriéndose a ella como su última película.

El actor participó en ‘Medieval’, un drama histórico que se está vendiendo como el film más caro de la historia de la República Checa. Sin embargo, aunque el rodaje se realizó hace tiempo, la postproducción está siendo ardua.

También le puede interesar: ►Ricardo Arjona estrena nuevo sencillo y su look cautiva a sus fans