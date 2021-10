Neymar sufre una nueva lesión y no estará disponible para la Champions League

La estrella brasileña del París Saint-Germain, Neymar, será baja para el partido de Liga de Campeones contra el RB Leipzig, este martes en el Parque de los Príncipes, debido a “dolores en los aductores”, anunció este lunes su club.

El delantero “deberá prolongar un período de recuperación de algunos días antes de un regreso a la normalidad con el grupo”, previno el PSG, dejando la duda sobre su participación en el Clásico de Ligue 1 en Marsella el domingo.

Neymar, no será la única baja del cuadro parisino para el duelo ante el Leipzig de este martes, al astro brasileño también se suman las bajas de Leandro Paredes y la de Sergio Ramos, quien aún deberá entrenar dentro de las instalaciones del club antes de volver a pisar una cancha.

Leandro Paredes se lesionó el cuádriceps derecho en su último partido con la selección nacional de Argentina. El regreso a la competición está previsto para después del próximo parón internacional (noviembre).

Por su parte, Sergio Ramos continúa su entreno individualizado bajo el control del personal médico y de rendimiento durante unos días más con el objetivo de volver a entrenar colectivamente con el grupo y tener su ansiado debut con la institución parisina.

Leandro Paredes tiene una lesión muscular. PSG comunicó que no vuelve a jugar hasta después de fecha FIFA pero todavía no está descartado para jugar vs Uruguay y Brasil. Va a intentar llegar. pic.twitter.com/dbTrmuR4d0

La ausencia sorpresa de Neymar, que participó en la sesión colectiva del lunes por la mañana, abierta a la prensa, priva a Pochettino de un delantero suplementario para el partido contra Leipzig.

El extremo Ángel Di María, suspendido, tampoco podrá jugar, mientras que el goleador Mauro Icardi es duda, debido a problemas familiares.

En caso de victoria frente a los alemanes, el PSG daría un gran paso hacia la calificación a octavos de final, donde también comparte grupo con el Manchester City y el Club Brujas de Bélgica.

